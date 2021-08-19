Москва, , 13:06 — REGNUM События августа 1991 года являлись отчаянной попыткой спасти СССР, однако в итоге способствовали развалу. Об этом 19 августа заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев на конференции «История для будущего. Последние месяцы СССР», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, президентом СССР Михаилом Горбачёвым был совершён целый ряд экономических ошибок, в результате которых население страны оказалось в тяжёлом положении. В их числе он указал денежную реформу апреля 1991 года, обесценившую рубль, введение кооперативов и введение системы «выборных директоров», которая вела к разворовыванию средств.

При этом ГКЧП являлась «отчаянной попыткой спасти страну», сказал Нечаев.

«Путч добил СССР», — сделал вывод он.