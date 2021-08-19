Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Жертвами коронавируса стали 19 женщин в возрасте от 43 до 87 лет и девять мужчин в возрасте от 58 до 80 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

Всего в Ростовской области COVID-19 не смог победить 5 661 человек.