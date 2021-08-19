Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 488 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 августа. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Новые носители коронавируса выявлены в 53 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (202) и Аксайском районе (десять). 14,3% заразившихся — люди старше 66 лет, 17,4% новых случаев заражения приходится на детский возраст.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 118 593 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 103 662 человека.