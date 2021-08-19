Москва, 19 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Позиция аппарата детского омбудсмена по поводу вакцинации детей от COVID-19 является однозначной. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова.

Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова

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"Что касается вакцинации [детей от COVID-19]: наша позиция однозначная, никаких принудительных и санкционных подходов здесь быть не должно, тем более результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители», — сказала Кузнецова.

Она также призвала не допускать в этой связи каких-либо «манипулятивных техник».