Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге госпитализировали 276 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили 19 августа в городском оперштабе. Это на 20 человек больше, чем было доставлено в больницы сутками ранее.

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За то же время из городских и федеральных стационаров в Петербурге выписали 379 пациентов, на десять человек больше, чем в предыдущие сутки.

В настоящее время в стационарах Северной столицы на лечении находится 4535 человек (минус 79 человек к показателю предыдущего дня) с COVID-19 и пневмониями, развернуто 6643 койки, из них свободно 41,46%.

В реанимационных отделениях стационаров находятся 429 пациентов (-15 человек), 192 человека подключены к аппаратам ИВЛ (-5 человек).

На амбулаторном лечении от COVID-19 находятся сегодня 26 869 петербуржцев, что на 3237 человек меньше, чем за сутки до этого.

Напомним, по данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в Петербурге выписали по выздоровлению 5355 человек, ранее заболевших COVID-19.