Москва, 19 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Рубль резко подешевел на торгах 18 августа под влиянием двух главных негативных факторов — дешевеющей нефти и сильного доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют к рублю

«Пара доллар/рубль подскочила к отметке 73,70 руб., которая была с легкостью пробита на торговой сессии 19 августа. Котировки открылись гэпом вверх, отметив 3,5-недельные максимумы на уровне 74,08 руб.

Обвал российской валюты выглядит логичным, учитывая, что нефть торгуется на трехмесячных минимумах, а доллар растет по всему спектру рынка. Переломным моментом, который одновременно укрепил защитный доллар и надавил на рисковые активы, стал протокол заседания ФРС.

Центробанк проявил довольно ястребиный тон, указав на перспективы скорого начала сворачивания стимулов, что в свете недавних слабых макроэкономических показателей удивило участников рынка.

Пока инвесторы переваривают тон Федрезерва, инициатива будет оставаться на стороне долларовых быков, а значит, в ближайшие дни рубль рискует понести еще более ощутимые потери, и падение нефтяных цен только добавит негатива.

В этих условиях налоговый период вряд ли сможет смягчить падение российской валюты. В случае подтверждения пробоя уровня 74 руб. на дневном закрытии следующей целью станет область 74,40 руб.», — считает эксперт.

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