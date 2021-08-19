Москва, 19 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Новый учебный год в российских школах начнётся без дистанционного формата. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

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"Мы с министром просвещения [Сергеем Кравцовым] буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет — 1 сентября все дети должны пойти в школу», — сказала Кузнецова.

По её словам, российские школы готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации с коронавирусом в стране.