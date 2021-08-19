Екатеринбург, 19 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В мэрии Екатеринбурга не согласовывали тренинг для журналистов, проводимый при поддержке скандально известного Фонда имени Генриха Бёлля (Германия). Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава управления культуры в администрации города Илья Марков.

Http://dom-makletskogo.ru/ Дом Маклецкого

Тренинг для журналистов «Это было в новостях» анонсировала организация «Пространство Политика», финансируемая Фондом имени Генриха Бёлля. Мероприятия хотят провести в «Доме Маклецкого» (филиал Музея истории Екатеринбурга, подчинённый управлению культуры). Деятельность немецкого фонда ранее вызывала неодобрение российских властей.

Также оказалось, что свои мероприятия в «Доме» проводила троцкистская организация «Российское социалистическое действие», считающаяся представительством иностранного «Четвёртого интернационала».

Екатеринбург.рф Глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков

По словам главы управления культуры, он слышит о тренинге для журналистов первый раз. Не знал Марков и про кружки, проводимые в «Доме Маклецкого» троцкистами из «РСД». Сейчас чиновник находится в командировке, но по приезду планирует изучить ситуацию. «Будем разбираться, чуть попозже», — сказал Марков.

Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что тренинг для журналистов был согласован, но организатор не предупредил представителей музея о сотрудничестве с немецким фондом. «Мы сами сейчас разбираем эту ситуацию. Организатор нам об этом (об иностранном финансировании — прим. ИА REGNUM) не сообщал».

Екатеринбург.рф, фото Антона Буценко Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский

Каменский вспомнил, что в филиале музея проводились «встречи, где обсуждались философские вопросы, в том числе связанные с марксизмом». Руководитель музея добавил, что «Дом Маклецкого» не работает с политическими организациями. Отметим, сами представители «РСД» публично отчитывались о мероприятиях в «Доме Маклецкого».