Москва, 19 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. На протяжении последних шести месяцев 23% жителей России испытывали чувство одиночества. Это 19 августа следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Реж. Станислав Говорухин. 1972. СССР В одиночестве

Уточняется, что всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 11 августа и в нем приняли участие 1600 жителей РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«За последние полгода 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывают это чувство время от времени (37% 18−24-летних), а 4% — постоянно (7% среди граждан 60 лет и старше), 76% не ощущали себя одинокими за последние полгода», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по мнению опрошенных, чувство одиночества может появиться из-за нехватки общения (13%), особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей (10%) или хобби (8%), а также из-за экономических проблем (7%).

«Те, кто за последние полгода испытывал чувство одиночества, считают основными причинами этого проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения (по 11%), одинокое проживание (9%), отсутствие друзей и единомышленников, а также потерю близких (по 7%)», — отмечается в сообщении.

При это указывается, что для того, чтобы не чувствовать себя одинокими жители России общаются с друзьями и родными (62%), смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры (35%), занимаются хобби (30%), погружаются с головой в работу (28%) и занимаются спортом (19%).

В то же время, 66% респондентов заявило, что среди их близких, друзей и коллег много людей, которые разделяют их взгляды на события в обществе и 23% отметило, что таких людей мало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных исследовательского центр портала Superjob.ru стало известно, что за возвращение прежнего порядка выхода на пенсию — мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет — выступает большинство жителей России (87%).