Ялта, Крым, 19 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Число участников предстоящего VI Ялтинского международного экономического форума решено сократить из-за пандемии, при этом число иностранных делегаций может вырасти по сравнению с предыдущим форумом. Об этом 19 августа в соцсетях написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Rk.gov.ru Сергей Аксёнов на церемонии торжественного открытия V Ялтинского международного экономического форума

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«Мы ведем активную работу по подготовке к VI Ялтинскому международному экономическому форуму. Напомню, что в прошлом году нам пришлось перенести его из-за пандемии коронавируса. В связи с этим принято решение об ограничении числа участников, чтобы максимально эффективно отработать программу форума для тех, кто на него попадет. В этом году ожидается примерно 2500 участников. Тем не менее, количество иностранных делегаций, которые ожидают очно на ЯМЭФ, может быть увеличено», — написал Аксёнов.

Глава Крыма уточнил, что в рамках форума запланировано 49 деловых мероприятий по пяти направлениям — «Новая инфраструктурная политика России», «Инвестиционная стратегия регионов», «Крымские приоритеты развития», «Международное партнерство», «Технологии и цифровизация — инструменты успеха». Также в рамках форума планируется провести ежегодный фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест».

Напомним, Ялтинский международный экономический форум планируется провести с 4 по 6 ноября 2021 года в городе Ялте. Предыдущий форум проходил весной 2019 года, в 2020 году ЯМЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса.