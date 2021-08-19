Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Петербурге в последние сутки, после предшествующего резкого подъема, начало сокращаться количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 августа данные федерального оперштаба. После печального «лидерства» в масштабах страны Петербург вновь уступил первую строчку Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Боткинская больница Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Так, за 18 августа в Петербурге было выявлено 1563 новых носителя коронавируса, это на 73 человека меньше, чем в предыдущие сутки. Общее число подтвержденных фактов инфицирования за время пандемии составляет 562 348 случаев.

За сутки в Петербурге от COVID-19 скончались 32 человека. Новый суточный показатель смертности на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Всего жертвами ковида в Северной столице стали уже 20 149 человек.

Выздоровели за время пандемии 539 900 петербуржцев, из них 5355 человек выписаны за последние сутки. Это самый высокий показатель суточной выписки за последние месяцы.