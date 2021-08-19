Рига, , 11:50 — REGNUM Правительство Латвии подготовило официальный ответ на запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по ситуации с образованием русского нацменьшинства республики на родном языке. Об этом сообщил сопредседатель Латвийского комитета по правам человека (ЛКПЧ) Владимир Бузаев на странице сообщества «Русское образование в Латвии» социальной сети Facebook.

По словам Бузаева, ответ составлен на 97 страницах. Правительство Латвии утверждает, что Европейская конвенция по правам человека не содержит гарантий обучения на языке, отличном от официального, а также что дошкольное образование основным законом Латвии (Конституцией) не защищается.

Кроме того, в ответе утверждается, что ряд заявителей ЕСПЧ не прошли внутренние судебные инстанции, а стало быть не являются жертвами нарушений.

«Правительство продолжает и старую песнь о том, что процесс обучения внутри класса на «иностранном» языке затрагивает-де интересы находящихся вне стен школы «других людей», ограничения-де вводятся постепенно, в щадящем режиме в течение 25 лет, и не содержат никакой дискриминации. Поэтому наши жалобы «заведомо плохо обоснованы», — отметил Бузаев.

Он также отмечает, что при изложении своей позиции правительство Латвии упомянуло, к примеру, несколько статей Рамочной конвенции защиты меньшинств, но так и не вспомнило статью 15 этой конвенции, содержащую обязанность государства обеспечивать участие меньшинств в принятии решений по вопросам, их касающихся.

Бузаев выразил надежду, что решение ЕСПЧ будет вынесено уже в 2022 году, «когда уцелевшие русские преподаватели не успеют ещё разучиться преподавать по-русски».