Воронеж, 19 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. На 54% выполнен план по вакцинации от коронавируса взрослого населения в Воронежской области. Данные 18 августа прозвучали на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Mos.ru Вакцинация

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По информации главы департамента здравоохранения области Александра Щукина, в регионе четвертую неделю подряд наблюдается снижение вызовов скорой помощи по жалобам на высокую температуру и по поводу пневмоний. За последние три недели на 25% снизилось количество впервые выявленных положительных результатов, а за неделю — на 16%. Прививку от коронавируса сделали более 600 тыс. жителей области, это составляет 54% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти сообщили о суточном рекорде по числу привившихся воронежцев — 14 614 человек получили прививки. Ранее в регион поступила очередная партия вакцины — более 64 тысяч доз Спутника Лайт, а также более 16 тысяч доз Спутника V.