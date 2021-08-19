Москва, 19 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Полное прекращение циркуляции коронавируса SARS-CoV-2 является маловероятным. Об этом 19 августа заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Полная элиминация вируса вряд ли возможна», — приводит его слова РИА Новости.

Также инфекционист уточнил, что в настоящее время еще не найдено нулевое животное, ставшее источником инфекции и резервуаром передачи вируса человеку с преодолением межвидового барьера, и все это, по словам Горелова, еще нужно будет изучить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, почему есть вакцина от коронавируса, однако до настоящего времени не создан препарат для лечения COVID-19.