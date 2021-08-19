Геленджик, Краснодарский край, 19 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Около 30 тысяч абонентов попадут в зону отключения воды в Геленджике из-за очередной аварии на Троицком групповом водоводе, сообщил 19 августа в телеграм-канале глава города Алексей Богородистов.

Zauralonline.ru Без воды

«Из-за аварии на Троицком групповом водоводе прекращена подача воды в ту часть города, которая получает ресурс от этого источника. Пока вода идёт самотёком, но к вечеру, возможно, уже закончится. Фактически в зону отключения попадает порядка 30 тысяч абонентов», — написал Богородистов.

Он уточнил, что неизвестно, на какой период будет прервано водоснабжение. К предполагаемому месту порыва направлены ремонтные бригады.

«Тем не менее обследуем наполняемость резервуаров чистой воды, будем понимать потребуются ли вечером помощь водовозок», — уточнил глава города-курорта.

Как сообщили в региональном оперштабе, авария произошла на участке от Новороссийска до Кабардинки, на ветке, которая питает часть потребителей Геленджика.

Как сообщало ИА REGNUM, Троицкий групповой водопровод ввели в эксплуатацию в 1971 году. В последние годы из-за почти полного износа сетей жители Геленджика, Новороссийска и Крымска постоянно страдали из-за аварийных отключений. В настоящее время ведутся работы по строительству новых участков водовода взамен старых. Так, в июне был запущен водопровод между микрорайонами «Южный» и «Парус» в Геленджике.