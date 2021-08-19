Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Ленинградской области прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 70% учителей общеобразовательных школ. Это даст возможность начать новый учебный год в регионе в очном формате и в безопасных эпидемических условиях.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

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«Учителя, как никто другой, понимают, насколько очное обучение важно для школьников <…> дистант зачастую снижает мотивацию к учебе и может негативно отразиться на зрении», ― отметил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

В этом году региональные школы примут 180 634 учащихся. 21 996 из них ― первоклассники, их число в сравнении с прошлым годом выросло выросло на 1,5 тысячи.