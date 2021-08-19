Москва, 19 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Секретные сводки о положении в Советском Союзе, которые в конце 1980-х годов составлялись Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, в конце концов оказывались в руках агентов иностранных государств, заинтересованных в распаде страны. Об этом 19 августа рассказал бывший сотрудник советского КГБ, полковник в отставке Юрий Кобяков в статье для журнала «Национальная оборона» к 30-летию событий августа 1991 года.

Горбачев Тэтчер

Кобяков в период с 1986 по 1989 год занимал пост начальника второго отдела Пятого управления КГБ СССР, а с 1988 по 1991 год был офицером действующего резерва, работал в ЦК КПСС и Администрации президента СССР.

По словам ветерана КГБ, в конце 1980-х годов «в некоторых случаях происходило вообще нечто трудно объяснимое».

Также он рассказал, что с 1987 по 1989 год на имя Горбачева, согласно его поручению, КГБ СССР направлял специальную аналитическую сводку, которую до 1988 года подписывал председатель Комитета госбезопасности Виктор Чебриков, а затем сменивший его на этом посту Владимир Крючков.

«Этот документ готовился специально созданной группой высококвалифицированных аналитиков. При этом использовался самый широкий спектр источников информации — как агентурно-оперативных, полученных разведкой и контрразведкой, так и открытых (социсследования, публикации в советских и зарубежных СМИ и так далее)», — говорится в статье Кобякова.

При этом экс-сотрудник КГБ уточнил, что в этих сводках достаточно подробно, без умолчаний и приукрашивания давалась реальная картина обстановки в стране, на тот момент динамично развивающейся.

«Конкретно указывалось на ошибки и недостатки в работе властных структур, которые приводили или могли привести к возникновению социального напряжения, росту недовольства различных групп населения. Систематически сообщалось о факторах, неформальных группировках и структурах, которые представляли потенциальную угрозу советской власти и социалистическому строю», — указал он.

Кроме того, Кобяков добавил, что у тогдашнего генсека ЦК КПСС существовала возможность получать из этих сводок важнейшую информацию почти обо всех основных слабых и уязвимых местах в структуре государственной власти в стране.

«Следует отметить, что весь объем поступавшей и проанализированной в КГБ СССР информации давал основание сделать однозначный вывод — в те годы объективных причин для неминуемого развала СССР как одной из сверхдержав не было», — уточнил ветеран КГБ.

При этом он пояснил, что множество появлявшихся в то время в СССР проблем были очень серьезными и требовали экстраординарных усилий государства по их устранению, однако ни одна из них не была фатальной в случае принятия высшим руководством СССР и конкретно — Горбачевым — своевременных и адекватных мер по стабилизации обстановки в стране, однако этого не делалось.

«Более того, по целому ряду признаков стало ясно, что содержание предназначенных лично для генсека Горбачева секретных аналитических сводок КГБ СССР становится известным в кругах, по существу работавших в интересах иностранных государств и заинтересованных в ослаблении и развале Советского Союза», — подчеркнул в своей статье Кобяков.

Помимо того, экс-сотрудник советского КГБ уточнил, что это обстоятельство позволяло иностранным агентам «возможность принимать меры по активному формированию так называемой «пятой колонны» (полулегальных оппозиционных структур, агентуры влияния, особенно в идеологической сфере, СМИ и других)».

Как указал Кобяков, после этого председатель КГБ СССР Владимир Крючков принял решение прекратить подготовку такого аналитических сводок для Горбачёва.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что значительная часть ответственности за развал СССР лежит на организаторах «августовского путча» 1991 года.