Ереван, , 11:10 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян вернул на пост секретаря Совета безопасности страны Армена Григоряна. Соответствующий указ 19 августа обнародовала пресс-служба армянского правительства.

Армен Григорян © Photolure

«В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона РА «Об образовании и деятельности Совета безопасности» назначить секретарем Совета безопасности Армена Григоряна», — говорится в документе.

Григорян ранее уже был секретарём Совбеза Армении. В июле 2021 года его сняли с этой должности и назначили первым заместителем главы МИД республики. Ему также поручили исполнять обязанности министра иностранных дел, так как эта должность была вакантна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 августа президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел республики Арарата Мирзояна. Его предшественник Ара Айвазян ушёл в отставку, когда Пашинян обнародовал план по урегулированию ситуации на азербайджано-армянской границе.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Армении подписал указ о назначении главой МИД Мирзояна