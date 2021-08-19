Москва, 19 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Тест-системы для диагностики новых вирусов не удастся создать в течение нескольких дней. Об этом 19 августа заявил гендиректор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков в эфире телеканала «Россия 24».

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«Минимальное время — две недели, а еще лучше три недели», — сказал эксперт.

Причем уложиться в эти сроки удастся если у научных сотрудников будет понимание, с каким именно возбудителем они имеют дело.