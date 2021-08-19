Таллин, , 10:58 — REGNUM Система президентских выборов в Эстонии уже давно дискредитировала себя, а последние события с затянувшимся поиском кандидата только это подчеркнули. Об этом бывший кандидат в президенты страны, присяжный адвокат Аллар Йыкс заявил порталу ERR.

По его мнению, главную проблему создают правящие партии, которые ищут такого кандидата, что устроит их, а не эстонский народ.

«Мне кажется, что партии, которые должны прийти к соглашению в соответствии с процедурой президентских выборов, не искренни в своих усилиях. Они имитируют выборы», — убежден Йыкс.

Он добавил, что скандалы с отказами кандидатов, их бесконечная чехарда, противоположные заявления представителей парламентских партий лишь усиливают впечатление, что с выборами президента в стране что-то не то. В последнее время институту президентства наносится большой урон, независимо от того, кто в конечном итоге будет избран, подчеркнул Йыкс.

В то же время он выступил против пересмотра нынешнего порядка выборов главы государства (в Эстонии президента выбирают не общенародным голосованием, а голосованием в национальном парламенте — прим. ИА REGNUM).

Бывший кандидат в президенты считает, что потребуются серьёзные изменения в законодательстве, в том числе, в основном законе (Конституции) страны, чего делать не стоит.