Анапа, Краснодарский край, 19 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Все торговые павильоны снесли в поселке Джемет в Анапе Краснодарского края в ночь на 19 августа, сообщили в региональном оперативном штабе. Решение было принято, поскольку павильоны мешали уходу воды с подтопленных территорий.

(сс) George Hodan Ливень

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Поручение освободить дорогу к морю и прорыть специальный канал для отвода воды дал накануне, 18 августа, губернатор Вениамин Кондратьев. Вечером на курорте приступили к демонтажу торговых павильонов, перекрывавших отток воды. По данным на утро 19 августа расчищен весь путь на 1-м проезде, специальная техника прорыла канал, по которому вода с подтопленных близлежащих территорий в районе Пионерского проспекта начала уходить в море.

Между тем, в Анапе вновь наблюдается ухудшение погодных условий, в городе действует режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края с 18 по 21 августа действует штормовое предупреждение. Сильные дожди в ночь на 19 августа прошли в Краснодаре, Новороссийске, в Славянском районе.