Таллин, , 10:40 — REGNUM Эстония и Германия разделяют точку зрения, что президент Белоруссии Александр Лукашенко начал гибридную атаку против Европейского союза. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба премьера.

«Целью этой операции является наказать те правительства, которые громко протестовали против массовых репрессий и нарушения прав человека в Белоруссии и помогали жертвам. Европейский союз единодушно наказал белорусский режим и экономику, введя санкции», — сказала премьер-министр.

Каллас убеждена, что Евросоюз не должен отступать в своем противостоянии с властями Белоруссии, следует продолжить политику санкций.

«Ситуация требует, чтобы члены Европейского союза начали обсуждение новых санкций против белорусского режима. Мы знаем, что единый подход и решения сдерживают диктаторов, а санкции оказывают важное влияние на белорусский режим», — подчеркнула она.

На встрече в Берлине, состоявшейся 18 августа, обсуждались также отношения ЕС с Россией, ситуация в Афганистане и двусторонние отношения.