Москва, 19 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Нефть ускорила падение на торгах 18 августа, вплотную приблизившись к отметке $67 за баррель. Сегодня, 19 августа, котировки Brent остаются под давлением, передвинув почти трехмесячные минимумы до $66,60 и, похоже, готовы к дальнейшему снижению, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Matritca.kz Нефть

«Участники рынка расценили отчет Минэнерго как медвежий. На прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 3,2 млн баррелей, тогда как запасы бензина увеличились на 0,7 млн баррелей против прогноза снижения на 1,7 млн баррелей.

Добыча выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 11,4 млн баррелей в день. Ведомство также повысило прогноз средней добычи на 2021 год до 11,12 млн баррелей в день, тогда как прогноз на 2022 год был повышен до 11,77 млн.

Отраслевая статистика в сочетании с укреплением доллара оказала давление на котировки нефти, отправив цены к новым минимумам. Фоном на Brent продолжает давить ситуация с пандемией, которая усугубляется в целом по миру и особенно в Азии.

Дополнительный негатив привнес протокол заседания ФРС, который показал, что Центробанк настроен на скорое сворачивание стимулов, что надавило на рисковые активы в целом.

Пока игроки переваривают протокол, Brent будет оставаться в оборонительной позиции несмотря на недавний отскок, который привел котировки к уровням вблизи $67.

Не исключено, что фьючерсы обновят трехмесячные минимумы прежде чем совершат отскок и вернутся к росту», — считает эксперт.

Читайте также: Цена барреля нефти Brent упала до $67,43