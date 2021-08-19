Симферополь, 19 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 370 новых случаев заражения коронавирусом, об этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов 19 августа. Сутками ранее, 18 августа, сообщалось о 372 новых заразившихся.

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«За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 370 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 320 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил глава Крыма.

За сутки на ковид были обследованы 4 545 крымчан и гостей полуострова. Выздоровели после ковида за сутки 626 человек, всего выздоровели 56 501 человек. С начала пандемии коронавирус выявлен у 67 076 человек.