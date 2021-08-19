Брянск, 19 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Брянской области 19 августа зарегистрировано 13 летальных исходов у пациентов с COVID-19. Подтверждено 200 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2 139 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Брянской области достигло 58 447. Выздоровел 53 751 человек, в том числе 252 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончался 981 пациент.

С начала пандемии в Брянской области провели 703 340 исследований на коронавирус.