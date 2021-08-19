Отец сдавшей в 8 лет ЕГЭ девочки рассказал о ее трудоустройстве
Москва, 19 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Жительница Москвы Алиса Теплякова, которая ранее сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восьмилетнем возрасте, сама решит по окончании вуза, будет ли она работать. Об этом 19 августа рассказал отец девочки Евгений Тепляков.
«Выпихивать ее на работу мы явно не собираемся, но, с другой стороны, есть много людей, которые работают не потому что им нужны деньги, а потому что им это нравится. И вот если ей будет нравиться, то это ее личное дело, пусть она это сама решит, хочет она работать или нет», — приводит его слова РИА Новости.
Также он добавил, что Алиса, ранее поступившая на платной основе в МГУ, вероятнее всего, будет посещать занятия в вузе очно и у нее, как считает ее отец, не возникнет проблем с освоением программы или с общением.
«Она ничего особо не ожидает, она же никогда не училась в вузе. Она считает, что она сдала экзамены, поэтому поступила в вуз. Я считаю, что она заслужила право учиться. Даже сам факт того, что она сдала экзамены, — это фантастика», — уточнил Тепляков.
При это он отметил, что направление психологии для обучения дочери было выбрано из-за того, что эта специальность может стать основой для многих профессий.
«Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое», — указал отец девочки.
Отметим, жительница Москвы Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, ранее успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем — вступительные испытания на психфаке МГУ, однако не смогла попасть на бюджетное место.