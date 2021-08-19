Москва, 19 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Жительница Москвы Алиса Теплякова, которая ранее сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восьмилетнем возрасте, сама решит по окончании вуза, будет ли она работать. Об этом 19 августа рассказал отец девочки Евгений Тепляков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Выпихивать ее на работу мы явно не собираемся, но, с другой стороны, есть много людей, которые работают не потому что им нужны деньги, а потому что им это нравится. И вот если ей будет нравиться, то это ее личное дело, пусть она это сама решит, хочет она работать или нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также он добавил, что Алиса, ранее поступившая на платной основе в МГУ, вероятнее всего, будет посещать занятия в вузе очно и у нее, как считает ее отец, не возникнет проблем с освоением программы или с общением.

«Она ничего особо не ожидает, она же никогда не училась в вузе. Она считает, что она сдала экзамены, поэтому поступила в вуз. Я считаю, что она заслужила право учиться. Даже сам факт того, что она сдала экзамены, — это фантастика», — уточнил Тепляков.

При это он отметил, что направление психологии для обучения дочери было выбрано из-за того, что эта специальность может стать основой для многих профессий.

«Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое», — указал отец девочки.

Отметим, жительница Москвы Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, ранее успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем — вступительные испытания на психфаке МГУ, однако не смогла попасть на бюджетное место.