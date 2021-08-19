Москва, 19 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, российская валюта на утренних торгах демонстрирует негативную динамику, снижаясь на 0,3% и приближаясь к прорыву отметки 74,10 за доллар США, за которой последует быстрое падение к 75,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

10 рублей

«Триггером снижения рубля стала наступающая волна «Risk off», которая поддерживается тремя главными темами, это риски распространения «Delta"-штамма COVID-19 в Китае и США, замедление темпов роста мировой экономики и ужесточение монетарной политики ФРС.

Первые два риска давили на рынки с начала недели, из-за чего цены на нефть закрепились ниже $70,00 за баррель Brent, а индекс широкого рынка S&P 500 к середине недели терял почти 1,0%.

Но после вчерашних «минуток FOMC», в которых ФРС фактически открытым текстом заявила о том, что программа покупки облигаций на $120 млрд в месяц будет сворачиваться уже в 2021 году, давление на рисковые активы значительно усилились.

В итоге нефть утром в четверг, 19 августа, достигла отметки в $66,70 за баррель Brent, а индекс S&P 500 за ночь упал на 1,5%, вернувшись к уровням середины июля 2021 года.

Техническая картина подтверждает дальнейшее развитие «Risk off» — волны, особенно на фондовых площадках.

Так что для рубля, яркого представителя группы рисковых активов, практически решенным становится вопрос пробоя последнего уровня обороны в 74,10, перед быстрым падением к 75,00−75,50 за доллар США», — считает эксперт.

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