Москва, 19 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Учёным необходимо провести тщательную работу в рамках создания лекарства от COVID-19, и в этой связи такой процесс происходит дольше, чем создание вакцины. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против COVID-19

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«Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин», — сказал Горелов.

По его словам, соответствующие исследования продолжатся и далее, однако в случае, если коронавирус станет сезонным, то такие исследования прекратятся.

Горелов напомнил, что от кори и бешенства имеется вакцина, но нет лекарства, и любую болезнь лучше профилактировать, чем лечить.