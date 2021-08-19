Новосибирск, 19 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 19 августа, за минувшие сутки было выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 184 случая.

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"Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 63 и 68 лет и женщины в возрасте 55, 60, 62, 63, 66, 68,72, 83, 85 и 87 лет. Всего в регионе умерли 2534 человека, — сообщил оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 195 человек, на ИВЛ — 25 пациентов».

Всего на утро сегодня, 19 августа, в регионе зарегистрированы 56 374 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4301 ребенка; 46 701 пациент выздоровел (+112 за сутки).