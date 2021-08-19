Москва, 19 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Единственным ограничением для вакцинации от COVID-19 ВИЧ-положительных людей является прохождение антиретровирусной терапии. Об этом заявил журналистам главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование на ВИЧ

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«Мы настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики COVID-19, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и (или) вирусной нагрузки. Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ», — сказал Мазус.

По его словам, такая позиция сформирована профессиональным научно-медицинским сообществом на основании консенсус-мнения панели специалистов с учётом механизмов действия вакцин, международного опыта применения вакцин среди заражённых ВИЧ, возможности экстраполяции части данных, полученных из клинических исследований исходно здоровых реципиентов вакцин, а также собственного практического опыта применения отечественных вакцин: «Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения — пациенты с ВИЧ должны быть оперативно включены в приоритетные группы вакцинации».

Мазус подчеркнул, что подробные рекомендации по проведению прививок опубликуют в обновлённых временных методичках по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Минздрава РФ.