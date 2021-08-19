Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил, что в ближайшее время часть ковид-ограничений может быть отменена.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Если появится динамика улучшения эпидситуации, сразу приступим к корректировке действующих ограничений. По некоторым направлениям уже поручил проработать эти изменения. Рассматриваем и дополнительные меры поддержки бизнеса, вынужденного работать в условиях ограничений», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что ранее условия для отмены коронавирусных ограничений в Ростовской области назвал первый заместитель донского губернатор Виктор Гончаров.