Сеул, 19 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В течение последующих десяти лет правительство Южной Кореи намерено выделить 1,6 трлн вон (~$1,37 млрд) на разработку базовых технологий создания военных спутников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

По их словам, данный план является частью серии мер, направленных на повышение обороноспособности страны.

Известно, что контроль за реализацией плана будет осуществлять целевая группа, которая сосредоточится на подготовке правовых и институциональных оснований создания космической оборонной промышленности, решении организационных и кадровых вопросов.

В состав группы входят представители министерства обороны, Объединённого комитета начальников штабов, Управления программ оборонных закупок и Агентства оборонных разработок (ADD).