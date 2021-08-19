Стокгольм, 19 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Группу нервных клеток, отвечающих за принятие человеком решения об употреблении алкоголя, обнаружили в головном мозге биологи из Швеции. Результаты их исследования 19 августа обнародованы в журнале Science Advances.

Алкоголь

Отмечается, что, несмотря на то, что большая часть употребляющих алкоголь людей может контролировать себя и не принимать его, когда это может иметь негативные последствия, есть и те, кто не может от этого удержаться. Причем, как говорят ученые, такое компульсивное поведение иногда наблюдается и тех, у кого нет явно выраженной алкогольной зависимости.

Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, ученые из Университета Линчёпинга во главе с профессором психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук и директором Центра социальной и аффективной нейробиологии Маркусом Хайлигом (Markus Heilig) стали проводить нейробиологические исследования на крысах.

В начале ими были выявлены среди подопытных животных склонные к компульсивному потреблению алкоголя, после чего провели анализ особенностей их нейронных сигналов. Так, в начале эксперимента крысы могли, нажав на рычаг, получить немного алкоголя, а через некоторое время с нажатием вместо алкоголя происходил удар током. При этом около трети животных продолжали нажимать на рычаг, надеясь получить алкоголь, а не удар током.

Также указывается, что для идентификации группы нервных клеток, которые участвуют в принятии решения о компульсивном употреблении алкоголя, ученые использовали молекулярный маркер — соединение, образующееся в нейронах мозга сразу после того, как они стали активными, и с помощью такого метода обнаружили в миндалевидном теле мозга указанных крыс сеть нервных клеток, активизировавшихся сразу перед нажатием на рычаг.

«Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться», — заявил профессор Хайлиг, слова которого приводятся в пресс-релизе.

При этом миндалевидное тело является центром мозга, контролирующим реакции страха и участвующим в механизмах обучения, которые связаны со страхом наказания, и несколько лет назад Хайлиг с коллегами доказали путем экспериментов, что эта же область мозга отвечает за поведение, которое связано с алкогольной зависимостью.

Кроме того, в этот раз исследователи определили конкретную группу PKCδ-положительных нервных клеток в центральной миндалине, способствующих развитию компульсивного алкоголизма. В то же время, когда ученые при использовании передовых молекулярных методов отключали эти клетки, у подопытных животных восстанавливалась способность к отказу от употребления алкоголя.

«Я не ожидал, что такая небольшая группа нервных клеток будет настолько решающей для такого сложного поведения. И я не мог представить себе, что можно так ясно продемонстрировать, манипулируя этими клетками извне, что они вызывают компульсивное поведение», — добавил профессор Хайлиг.

Вместе с тем ученые рассчитывают на то, что фермент PKCδ станет мишенью для новых лекарственных препаратов, которыми можно будет лечить одну из форм алкогольной зависимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что идею Минздрава России о запрете продажи любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года поддерживают 39% граждан страны.