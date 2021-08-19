Джакарта, 19 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что в стране зарегистрировано 962 случая заражения штаммом «Дельта», сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно отчету министерства, штамм «Дельта» распространен в 29 провинциях Индонезии. Только пять провинций по-прежнему свободны от этого штамма коронавируса, а именно Лампунг, Южный Калимантан, Западный Сулавеси, Юго-Восточный Сулавеси и Северный Малуку.

Министерство здравоохранения Индонезии также зарегистрировало 62 случая заражения штаммом B117 Alfa и 17 случаев заражения штаммом B1351 Beta.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 1 560 780 доз вакцины против коронавируса, произведенной компанией Pfizer, доставят в Индонезию.