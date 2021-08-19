Сеул, 19 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Genesis представил свой первый электрический кроссовер под названием GV60. Об этом 19 августа сообщается на сайте компании.

Genesis Genesis GV60

В основе архитектуры новинки лежит модульная платформа Hyundai-Kia E-GMP. На ней уже построены электрокары Ioniq 5 и KIA EV6. От последнего авто новому кроссоверу перешёл силовой каркас кузова.

Внешний вид нового GV60 выделяется узнаваемым фирменным дизайном, который уже был опробован на других моделях Genesis. Автомобиль имеет динамичную линию профиля, двухуровневую головную и заднюю оптику, а также складывающиеся дверные ручки и видеокамеры, заменяющие боковые зеркала.

Ожидается, что моторная линейка кроссовера будет состоять из агрегатов мощностью от 165 до 300 л. с. Дальность хода на одной зарядке может составить 380−400 м.

Напомним, осенью 2021 года в России появятся первые бюджетные версии моделей Genesis G70 и GV70. Сейчас южнокорейский автопроизводитель сертифицирует свои новинки.

Читайте также: Genesis представил электромобиль eG80