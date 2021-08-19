Веллингтон, 19 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Вернувшийся из Сиднея новозеландец был признан «нулевым пациентом», действия которого повлекли за собой нынешнюю вспышку «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Новой Зеландии. Об этом 19 августа сообщил австралийский канал Nine News.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции отметила, что человек прибыл из Австралии в Окленд 7 августа. Его тест дал положительный результат на COVID-19 9 августа. При этом тестирование последовательности всего генома показало, что его заражения связано со вспышкой SARS-CoV-2 в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии).

За последние сутки в Новой Зеландии было выявлено еще 11 случаев заражения. Общее число инфицированных коронавирусом сейчас составляет 21 человек.

Отмечается, что только в Окланде цепочка заражения насчитывает 8 человек.