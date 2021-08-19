Москва, 19 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доработал «Спутник V» под штамм коронавируса «Дельта». Об этом заявил директор НИЦ Александр Гинцбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, на данный момент рано говорить о степени эффективности такого варианта препарата.

«Все начали делать вакцину на основе последовательности «Дельта"-штамма, а будет ли она лучше против него, априори никто сказать не может», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что службы здравоохранения стран не успевают реагировать на распространение штамма коронавируса «Дельта», отличающегося повышенной заразностью.

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Большое число госпитализаций и высокий уровень смертности в результате заражения этим штаммом наблюдаются в странах с низким уровнем вакцинации, уточнил он.