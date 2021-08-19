На Колыме создание ковидного госпиталя обострило нехватку врачей
Магадан, 19 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Магаданская областная больница укомплектована врачами на 62%. По словам главврача медучреждения Сергея Тимофеева, в некоторых отделениях не хватает больше половины медработников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе Магаданской областной думы.
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Особенно остро ощущается нехватка ревматологов, анестезиологов и эндокринологов. Решать проблему дефицита кадров на Колыме намерены организацией выездных мобильных бригад.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Магадане проблему нехватки узких специалистов решали объединением всех поликлиник города в одну. Такие меры были необходимы, чтобы человек мог обратиться за помощью не только в поликлинику, к которой он прикреплён, но и к врачам других учреждений.