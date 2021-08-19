Магадан, 19 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Магаданская областная больница укомплектована врачами на 62%. По словам главврача медучреждения Сергея Тимофеева, в некоторых отделениях не хватает больше половины медработников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе Магаданской областной думы.

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«Выручает телемедицина. Однако для тяжелых пациентов заочных консультаций недостаточно. Стараемся отправить таких больных на лечение в федеральные клиники», — сказал главврач.

Особенно остро ощущается нехватка ревматологов, анестезиологов и эндокринологов. Решать проблему дефицита кадров на Колыме намерены организацией выездных мобильных бригад.

«У нас инфекционный ковидный госпиталь развернут на 90 коек и кадрами обеспечен. Конечно, медики загружены, многие работают на две ставки, но на лечении пациентов, заботе о них это никоим образом не отражается. Однако, подобно многим другим медучреждениям страны, мы перебросили в «красную зону» часть сотрудников отделения анестезиологии и реанимации. И это, безусловно, сказывается на графике работы оставшихся сотрудников», — отметил также Сергей Тимофеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Магадане проблему нехватки узких специалистов решали объединением всех поликлиник города в одну. Такие меры были необходимы, чтобы человек мог обратиться за помощью не только в поликлинику, к которой он прикреплён, но и к врачам других учреждений.