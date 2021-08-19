Сеул, 19 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательские компании Hankook Research, Korea Research, KSTAT Research и Embrain Public.

StockSnap Опрос

Согласно результатам опроса, проведённого с 1 по 18 августа среди 1010 человек в возрасте старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 26% респондентов, что на 3% больше, чем на прошлой неделе.

Кандидатуру бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёляподдерживают 19% респондентов, что соответствует показателю прошлой недели. За ним следуют председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна(10%), независимый депутат Хон Джун Пё(4%), кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (3%), бывший министр юстиций Чху Ми Э и бывший губернатор острова Чеджу Вон Хи Рён (по 2%).