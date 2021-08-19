Екатеринбург, 19 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Число случаев заболевания COVID-19 у детей до трёх лет в Свердловской области возросло, сообщил вице-губернатор Павел Креков.

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По словам чиновника, малолетние заражаются коронавирусом в семьях. «Наблюдаем подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет», — сказал Креков на брифинге.

По словам вице-губернатора, ранее пациенты данной группы были «более устойчивы» к вирусу SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе вновь побили «рекорд» по смертности от COVID-19.