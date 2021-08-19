Москва, 19 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Праздник Преображения Господня, который более известен как Яблочный Спас, — это название связано с тем, что в этот день в церкви принято освящать яблоки и другие сезонные фрукты, отмечают в России 19 августа православные верующие.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Яблочный Спас

В Евангелии повествуется, что незадолго до распятия Иисус вместе со своими учениками Петром, Иоанном и Иаковом пришел помолиться на гору Фавор, и там была раскрыта его божественная сущность.

«И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет», — говорится в Священном Писании.

После этого святые апостолы увидели облако, из которого голос сказал им: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».

В память об этом событии появился праздник Преображения Господня, который с VII века отмечают 19 августа и в ходе которого после литургии священник читает две специальные молитвы: на освящение плодов нового урожая и на благословение лозы.

Также на Руси Яблочный Спас был первым праздником урожа, я и, согласно поверьям, в этот день природа разворачивается от лета к осени и тоже начинает преображаться. В то же время в православной церковной традиции Преображение Господне — это один их наиболее значимых праздников, который стоит по важности после Пасхи, Рождества и Благовещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа стало известно, что в Верхней Пышме (Свердловская область) построят военный храм во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского.