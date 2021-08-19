Украинские наемники заявили, что в Афганистане их считали «третьим сортом»
Киев, 19 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Украинские наемники, находившиеся в Афганистане, рассказали о том, что в этой республике их считали «третьим сортом».
Он уточнил, что речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в неподконтрольные районы.
Как сообщало ИА REGNUM, американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около шести тысяч человек.
Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что существенное расширение военного присутствия США в Афганистане могло стать альтернативой выводу войск из указанной республики.