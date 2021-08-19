Ереван, 19 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении министром иностранных дел республики Арарата Мирзояна. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба главы государства.

Parliament.am Арарат Мирзоян

«По предложению премьер-министра в соответствии со статьей 150 конституции назначить Арарата Мирзояна министром иностранных дел», — говорится в документе.

Стоит отметить, что Мирзоян с января 2019 года по август 2021 года был председателем парламента Армении.

Напомним, и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян подал в отставку 31 мая. Это было сделано после того, как премьер-министр республики Никол Пашинян представил план по урегулированию ситуации на азербайджано-армянской границе.