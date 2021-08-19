Ереван, 19 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Армении нужно приложить усилия для налаживания отношений с Турцией. Об этом говорится в программе развития Армении, представленной 18 августа премьер-министром страны Николом Пашиняном на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«Отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, закрытые границы, а также открытое участие Турции в 44-дневной войне негативно сказываются на мире и устойчивом развитии в регионе. Армения всегда была готова к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий», — говорится в программе.

В документе отмечается, что восстановление отношений Еревана и Анкары будут способствовать интересам мира, безопасности в регионе и развитию экономики. Авторы программы подчеркнули, что шаги к нормализации должны быть сделаны без предварительных условия, чтобы у сторон появилось доверие.

Напомним, между Арменией и Турцией отсутствую дипломатические отношения. Анкара блокирует армяно-турецкую границу и между странами нет автомобильного и железнодорожного сообщения.