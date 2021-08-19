На mos.ru появился новый сервис: поверка или замена водосчётчиков
Москва, 19 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. На сайте правительства Москвы заработал новый сервис. Теперь заявку на поверку или замену счётчиков воды можно подать онлайн, сообщается на портале мэра столицы.
Новый сервис доступен для жителей домов, где управляющая компания (УК) заключила договор с единым диспетчерским центром и с офисами «Мои документы» по начислению платы за услуги ЖКХ.
Для передачи сведений нужно заполнить специальную форму. В случае необходимости данные можно корректировать самостоятельно. Ранее сообщить об изменениях в работе водосчетчиков можно было только при личном обращении в УК.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года на портале mos.ru появилась новая услуга — передача данных приборов учета тепловой энергии.
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