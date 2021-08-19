Москва, 19 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. На сайте правительства Москвы заработал новый сервис. Теперь заявку на поверку или замену счётчиков воды можно подать онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Gradkostroma.ru Счетчики холодной и горячей воды

Новый сервис доступен для жителей домов, где управляющая компания (УК) заключила договор с единым диспетчерским центром и с офисами «Мои документы» по начислению платы за услуги ЖКХ.

Для передачи сведений нужно заполнить специальную форму. В случае необходимости данные можно корректировать самостоятельно. Ранее сообщить об изменениях в работе водосчетчиков можно было только при личном обращении в УК.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года на портале mos.ru появилась новая услуга — передача данных приборов учета тепловой энергии.

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