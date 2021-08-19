Москва, 19 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 18 августа закрылись снижением. Цена на нефть марки Brent снизилась на 2,47%, до $67,27. Нефть торговалась в плюсе до американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Neftegaz.ru Нефть

Продажи фьючерсов на нефть возобновились около уровни $70 за баррель и сохранялись до закрытия дня.

Отчет минэнерго США не смог остановить падение. Продажи последовали на фоне общего укрепления доллара США, а также обеспокоенности перспективами спроса на топливо из-за глобального всплеска случаев COVID-19.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти упали сильнее, чем ожидалось. Согласно последним данным, на неделе с 7 по 13 августа, запасы нефти сократились на 3,2 млн баррелей, до 435,5 млн баррелей (прогноз был — 1,055 млн баррелей).

Запасы бензина подскочили на 696 тыс. баррелей, до 228,2 млн баррелей (прогноз был — 2,1 млн баррелей). Запасы дистиллятов сократились на 2,7 млн баррелей, до 137,8 млн баррелей (прогноз был +100 тыс. баррелей).

Добыча подскочила до 15-месячного максимума 11,4 млн баррелей в день (+100 тыс.)

Сегодня, 19 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $67,43 (+0,23%). Доллар продолжил укрепление по всему рынку.

Покупатели защищают уровень $66,50 и пытаюсь отбиться от $67. Если уровень $66,50 не устоит, то он откроет дорогу к $64,50 и $60,50.

Читайте также: Нефти не позволяют вернуться в зону выше $70