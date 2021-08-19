Москва, 19 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Торги по рублю 18 августа закрылись снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 73,82 руб., евро/рубль — на 0,43%, до 86,47 руб., фунт/рубль — на 0,50%, до 101,56 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Утренняя сессия открылась снижением по рублевым парам на фоне дорожающей нефти. С открытием дневной сессии трейдеры стали избавляться от российской валюты из-за ухода от риска на валютном рынке Форекс. Они проявляли осторожность, отказываясь от покупок рисковых активов перед публикацией протокола ФРС США.

Курс доллара повышался до 73,83 руб. на фоне укрепления доллара и падения цен на нефть. После публикации протоколов ФРС США рубль укреплялся до 73,58 руб., но в итоге все равно закрылся в минусе.

Протокол июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) оказал понижательное давление на аппетит к риску, поскольку он отразил расхождение в комментариях политиков в пользу корректировки денежно-кредитной политики.

Члены FOMC выразили неудовлетворенность восстановлением занятости. Также одни боятся инфляции, других беспокоит рынок труда. Нет общего понимания, когда начать сокращать QE и на сколько.

Ясно одно, сокращение покупок облигаций произойдёт скоро. Многие эксперты ожидают, что ФРС объявит о сокращении на заседании по денежной политике 21−22 сентября.

Сегодня, 19 августа, на торгах в Азии доллар продолжил укрепление по всему рынку. Цена на нефть держится и торгуется в плюсе.

После протоколов заседания ФРС США фокус внимания трейдеров и инвесторов сместился на ежегодную конференцию ФРС в Джексон Хоул, которая пройдёт на следующей неделе.

Возможно на ней Джером Пауэлл сообщит о следующих шагах ЦБ. А значит до конца месяца сохранится неопределённость для валют развивающихся стран.

С открытия торгов рубль подешевел на 0,17%, до 73,94 руб. Сопротивлением выступает зона 74,15−74,30 руб. Падение пока сдерживается небольшим ростом нефтяных котировок. После выхода протокола ФРС США для рубля возросли риски вернуться к уровню 74,75 руб.

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