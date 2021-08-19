Магадан, 19 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Магаданской области за семь месяцев 2021 года добыли 26,7 тонн золота — на 1,4 тонны больше, чем за этот период в прошлом году. Серебра было добыто почти 357 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

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Добыча серебра на Колыме по сравнению с прошлым годом выросла на 16 тонн. Рудного золота было добыто 18,13 тонн, меди — 306 тонн, цинка — 1667,5 тонн, свинца — 3250,7 тонн.

Золото в основном добывают в Тенькинском и Ягодинском городских округах Магаданской области, серебро — в в Омсукчанском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Магаданской области добыли более 49 тонн золота.