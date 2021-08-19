Новосибирск, 19 августа, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Суд назначил предварительное заседание по иску новосибирского управления МВД России к организаторам несогласованной акции протеста. Заседание состоится 20 сентября 2021 года. Об этом сообщает Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новосибирск

В суде уточнили, что 10 августа от ГУ МВД России по Новосибирской области поступило исковое заявление к организаторам несогласованного публичного мероприятия, которое прошло 23 января 2021 года у памятника В. И. Ленину на площади Ленина.

«В обоснование иска ГУ МВД России по Новосибирской области заявило, что для охраны несогласованного публичного мероприятия были привлечены сотрудники ОВД для работы в выходной день и служебный транспорт, вследствие чего управление понесло дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы и обеспечение сотрудников», — говорится на сайте суда.

Истец просит взыскать с организаторов несогласованной акции протеста 2 822 112,45 рубля в счёт возмещения вреда, причинённого ГУ МВД России по Новосибирской области.