Киев, 19 августа, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолёт Ил-76МД воздушных сил Украины не смог совершить посадку в аэропорту Кабула из-за отсутствия разрешения, сообщили 18 августа на странице Генштаба вооруженных сил Украины в Facebook.

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"В настоящее время отсутствует безопасный коридор для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неуправляемой», — говорится в сообщении.

Самолёт должен был эвакуировать граждан Украины, которые остались в Афганистане во время захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В украинском Генштабе отметили, что «сейчас самолёт находится в аэропорту «Маскат» (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию».

Ранее в МИД Украины сообщали, что в Афганистане остаются до 50 украинцев.